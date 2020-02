Prefeitura de Itacaré quita todos os débitos de 2012 com os servidores.

Mas um grande ato de valorização dos servidores públicos municipais acaba de ser adotado pelo prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio. A Prefeitura de Itacaré também encaminhou nesta terça-feira o pagamento de todas as pendências dos servidores públicos municipais que existiam com os trabalhadores referente ao exercício de 2012. A medida está sendo comemorada pelos trabalhadores das mais diversas categorias, que agradeceram ao prefeito por mais essa conquista e reconhecimento dos direitos.

Na lista débitos salariais de 2012 que estão sendo quitados pela Prefeitura estão os agentes comunitários de saúde, os profissionais da educação que recebem pelo Fundeb 40 e os demais servidores públicos municipais efetivos. Com esse pagamento, o prefeito Antônio de Anízio não somente quita todos os débitos da sua gestão anterior, como permanece nesses três anos e um mês da atual administração totalmente em dia com o pagamento dos salários e reajustes.

Na última quinta-feira a Prefeitura de Itacaré realizou o pagamento dos salários dos servidores públicos municipais referente ao mês de janeiro, garantiu o reajuste do piso salarial atualizado do magistério, o 1/3 de férias dos profissionais de educação e ainda décimo terceiro do pessoal de apoio referente ao ano de 2012 que estava em aberto. E nesta terça-feira, além de quitar todos os débitos de 2012, o prefeito Antônio de Anízio também encaminhou o pagamento do terço de férias de todos os demais servidores públicos municipais efetivos.

De acordo com o prefeito, pagar os salários em dia e assegurar esses direitos e garantias fazem parte do seu compromisso de governar Itacaré com transparência, responsabilidade e planejamento, realizando os investimentos na cidade, respeitando e valorizando os direitos dos trabalhadores. Desde que assumiu a administração da cidade, a atual gestão vem cumprindo com o pagamento sempre em dia. “E esse compromisso vamos continuar honrando”, finalizou o prefeito.