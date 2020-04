Prefeitura de Itacaré prorroga decretos com medidas contra o coronavírus.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, publicou que no jornal oficial desta sexta-feira (17) novos decretos prorrogando os efeitos de todas as medidas de segurança adotadas nos dias 18 e 19 de março, como forma de garantir a saúde e o bem-estar da população e evitar o contágio e a proliferação do coronavírus.

A decisão atende a uma solicitação do Comitê de Monitoramento, formado por médico, enfermeiros, secretários municipais e representantes da 72ª CIPM e Sindicato de Hotelaria e Alimentação, que avaliou o uso de máscaras e o isolamento e distanciamento social como medidas mais eficazes para evitar a doença. E a flexibilização dessas medidas nesse período onde a expectativa no Brasil é um aumento de casos de Covid-19, segundo o Comitê, seria colocar em risco a vida de toda a população. Confira aqui todos decretos.

De acordo com o prefeito, as medidas de proteção colocaram Itacaré como uma referência regional no combate à doença, fazendo com que até o momento nenhum caso tenha sido confirmado no município. Mas flexibilizar agora, permitir as aglomerações, eventos e o contato físico entre as pessoas seria expor todos ao risco de contraírem a doença. Antônio de Anízio explicou que é importante estar preocupado com a economia da cidade, com o desenvolvimento e com o fortalecimento de Itacaré, mas nesse momento é preciso cuidar da saúde do povo, porque o maior patrimônio é a vida de casa cidadão e cidadã.

Nessa edição foram prorrogados os efeitos dos decretos 531 a 537, que tratam justamente da suspensão das aulas das unidades escolares da rede municipal e particular, bem como a realização de quaisquer eventos públicos ou particulares que reúnam mais de 50 pessoas e que necessitem de autorização ou licença do Poder Público, como shows, festas, reuniões, congressos ou seminários. Também continua suspensa a entrada de veículos de turismo do tipo ônibus, micro-ônibus, vans, barcos e assemelhados, no município, e a entrada de ônibus de transporte intermunicipal e interestadual no município de Itacaré. Os demais decretos não tiveram seus efeitos prorrogados porque ainda estão em vigor.

Antônio de Anízio reafirmou que as melhores armas para evitar e combater o coronavírus é o uso de máscaras e o isolamento social. Mas de nada vão adiantar todas as medidas que estão sendo adotadas pelo Comitê de Monitoramento contra o Coronavírus se a comunidade não colaborar. Entre as recomendações do Comitê de Monitoramento estão a de evitar aglomerações, em caso de necessidade de sair nas ruas, manter o distanciamento social de 1,5 metros entre pessoas, usar máscaras de proteção de tecido, higienizar as mãos com frequência e evitar o contato das mãos com o nariz, boca e olhos.