Prefeitura de Itacaré mantém serviços de limpeza, poda e varrição das ruas.

Garantir a cidade limpa durante mesmo nesse período da pandemia do coronavírus para evitar a proliferação de outras doenças na cidade, a exemplo da dengue, zika, Chikungunya e outras enfermidades, além de deixar Itacaré cada vez mais bonita. Esse tem sido o trabalho da Prefeitura de Itacaré, que vem realizando o serviço de limpeza das ruas, praças, praias e a retirada de entulho dos mais diversos bairros. Tudo isso sem contar com a limpeza dos canais para evitar os entupimentos dos bueiros, alagamentos e as águas empoçadas.

Nas praças e ruas a Prefeitura vem realizando o serviço de poda das árvores, roçagem, limpeza dos canteiros, retirada dos matos que ficam entre os meios fios e a coleta regular do lixo domiciliar. E o serviço de varrição vem funcionando diariamente em todos os bairros. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano também está desenvolvendo o trabalho de retirada dos entulhos dos bairros para evitar a proliferação do mosquito da dengue. O objetivo é que todos colaborem para deixar Itacaré cada vez mais limpa, mais bonita em bem cuidada.

De acordo com o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, a Prefeitura vem desenvolvendo todas as ações possíveis para evitar a proliferação do coronavírus, mas também tem atuado no cuidado com toda a cidade para diminuir os riscos da população contrair outras doenças, além de deixar a cidade bem mais limpa e mais bonita para todos os itacareenses. Mas, segundo ele, é preciso que toda a comunidade colabore, evitando colocar lixo fora do horário da coleta, não deposite os entulhos em terrenos baldios e não deixem expostos os objetos que servem como criadores do mosquito da dengue.

E nos próximos dias o trabalho de limpeza das ruas será intensificado com a preparação para o funcionamento dos equipamentos turísticos. A proposta é que Itacaré esteja preparada para receber os visitantes, limpa, bonita, bem cuidada e com todas as ações de proteção para evitar a proliferação do coronavírus, garantindo muito mais saúde para os moradores e também para os turistas.