Prefeitura de Itacaré mantém serviços de limpeza e manutenção das ruas e praças.

Garantir a cidade sempre limpa, mais bonita e com mais qualidade de vida para os itacareenses e turistas. Esse é o trabalho que vem sendo feito diariamente pela Prefeitura de Itacaré, que além de garantir a coleta regular do lixo, também vem fazendo a constante limpeza e manutenção das ruas, praças, jardins e praias. De acordo com o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, com a equipe da Prefeitura fazendo a sua parte e a colaboração de todos é possível deixar a cidade cada vez melhor.

A rotina da equipe de limpeza pública começa logo cedo, com grupos espalhados pelos mais diferentes pontos da cidade, desde os bairros, distritos, trilhas e as praias. Equipes se dividem com o serviço de varrição, coleta, poda, limpeza dos meios-fios, manutenção das praças, canteiros, jardins e a retirada de entulhos e lixo nos locais mais críticos. Tudo para deixar a cidade cada vez mais bonita. “Deixar Itacaré melhor, mas bem cuidada, mais bonita e muito mais limpa é um compromisso e uma ação não somente da Prefeitura, mas de cada um de nós”, reafirmou o prefeito.

Essa semana o trabalho continuou, com novas praças, ruas e jardins recebendo o serviço de manutenção e limpeza. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano colocou que a Prefeitura vem buscando fazer a sua parte, atendendo as solicitações e realizando o trabalho diariamente. Mas alerta que é preciso que todos colaborem, observando os horários de coletas, evitando o acúmulo de lixo em locais inadequados, não colocando lixo em terrenos baldios e mantendo a cidade sempre limpa.