Prefeitura de Itacaré leva calçamento e água encanada para o Cachimbo Seco.

Levar cada vez mais obras, serviços e melhorias para os moradores da zona rural. Esse é o trabalho que vem sendo feito pela Prefeitura de Itacaré que está realizando investimentos nas mais diversas comunidades da zona urbana e do interior do município. E uma das regiões beneficiadas é o povoado do Cachimbo Seco, onde a Prefeitura está realizando, com recursos próprios, o calçamento de ruas e também levando encanada para as residências.

E uma das obras já em fase de conclusão é o calçamento das ruas do bairro Lídio de Jesus Santos, no Cachimbo Seco. O local já está praticamente pavimentado e em breve os moradores já vão contar com as ruas calçadas, com muito mais conforto e uma melhor qualidade de vida. No Cachimbo Seco a Prefeitura de Itacaré também está realizando, em parceria com a comunidade, o serviço de abastecimento de água, para que todas as residências possam contar com água encanada.

O prefeito Antônio de Anízio informou que o serviço vai continuar com cada vez mais comunidades da zona rural sendo beneficiadas com obras e melhorias. Nos últimos três anos de governo a zona rural de Itacaré vem sendo beneficiadas com a melhoria e manutenção das estradas vicinais, implantação de rede de energia elétrica, serviço de água encanada, construção e recuperação de escolas e postos médicos, além dos mais diversos projetos voltados para a diversificação agrícola e o apoio à agricultura familiar.