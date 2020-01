A prefeitura de Itacaré já divulgou algumas atrações para o carnaval 2020 confira com exclusividade.

Ver essa foto no Instagram Prefeitura lança programação do Carnaval no Réveillon. Uma publicação compartilhada por Itacaré Urgente (@itacareurgenteoficial) em 1 de Jan, 2020 às 7:27 PST

Foi divulgado nesta terça-feira (31), durante a grande festa de Réveillon na orla de Itacaré a programação do carnaval de Itacaré 2020, que promete entrar mais uma vez para lista de grandes eventos já realizados no município. Entre as atrações já confirmadas: Levi Alvin, Unha Pintada, Tayrone, Ponto de Equilibrio, Sinho Ferrary, Vinny Nogueira, Papazoni, Afrodisíaco.