Prefeitura de Itacaré já iniciou pagamento dos salários de maio.

A Prefeitura de Itacaré iniciou nesta quarta-feira(03) o pagamento dos salários dos servidores públicos municipais referente ao mês de maio, que continuará sendo feito por lotes, para evitar aglomerações nos bancos, garantindo a saúde dos trabalhadores e diminuindo os riscos de contágio do coronavírus. De acordo com o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, todos os servidores, efetivos e contratados, vão estar recebendo seus salários até o dia 09 de junho.

Nesta quarta-feira a Prefeitura de Itacaré encaminhou para o Banco Bradesco o pagamento dos salários dos servidores efetivos das secretarias de Desenvolvimento Social e Educação(efetivos). Na quinta-feira será a vez de encaminhar o pagamento dos salários dos trabalhadores lotados nas secretarias de Desenvolvimento Urbano, Administração, Finanças, Governo, Transportes, Comunicação, Controladoria Geral, Coordenadoria Executiva e Procuradoria Geral.

Na sexta-feira será encaminhado os pagamentos das secretarias de Agricultura, Turismo, Juventude, Esportes e Cultura e Meio Ambiente. Na segunda-feira, dia 08, será a vez dos servidores da Secretaria de Saúde e na terça-feira, dia 09, os trabalhadores da Secretaria de Educação, temporários e comissionados.

O objetivo da atual gestão, segundo informou o prefeito Antônio de Anízio, é continuar pagando os salários dos trabalhadores em dia, mesmo com as dificuldades financeiras enfrentadas pelos municípios brasileiros. E a divisão por lotes é por uma questão de saúde pública e para proteger os servidores públicos.

Desde que assumiu a administração da cidade, a atual gestão vem cumprindo com o pagamento sempre em dia. A proposta é continuar honrando com os pagamentos dos servidores, contratados e fornecedores, garantindo a credibilidade do governo e administrando os recursos públicos com responsabilidade, seriedade e compromisso com o povo de Itacaré.