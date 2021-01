Prefeitura de Itacaré já iniciou pagamento dos salários de dezembro.

A Prefeitura de Itacaré iniciou nesta quinta-feira (31) o pagamento dos salários dos servidores públicos municipais referente ao mês de dezembro, que continuará sendo feito por lotes, para evitar aglomerações nos bancos, garantindo a saúde dos trabalhadores e diminuindo os riscos de contágio do coronavírus. Nesse primeiro lote foi encaminhado o pagamento dos salários dos servidores lotados na Secretaria de Educação.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, informou que todos os servidores, efetivos e contratados, vão estar recebendo seus salários até é o quinto dia útil do mês. Ele explica que o pagamento dos salários em dia tem como objetivo garantir os direitos dos trabalhadores e valorizar os servidores públicos municipais, além de aquecer a economia do município, gerando mais empregos e renda.

Desde que assumiu a atual gestão o prefeito Antônio de Anízio vem realizando o pagamento em dia dos salários servidores públicos municipais. A proposta é continuar honrando com os pagamentos dos servidores, contratados e efetivos, garantindo a credibilidade do governo e administrando os recursos públicos com responsabilidade, seriedade e compromisso com o povo de Itacaré.

De acordo com o prefeito, pagar os salários em dia faz parte do seu compromisso de governar Itacaré com transparência e planejamento, realizando os investimentos na cidade, movimentando a economia e respeitando e valorizando os direitos dos trabalhadores. E além do pagamento em dia, a Prefeitura de Itacaré vem executando obras, investimentos e melhorias nos mais diversos bairros, distritos e povoados do município, garantindo uma melhor qualidade de vida para o povo e organizando a cidade para receber bem os turistas.