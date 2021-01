Prefeitura de Itacaré já comprou freezers e seringas para a vacinação contra o Covid.

A Prefeitura de Itacaré já conta com toda uma estratégia e a estrutura necessária para iniciar a vacinação contra a Covid-19 de todos os moradores do município. E essa semana a Prefeitura adquiriu, com recursos próprios, dois freezers específicos para o armazenamento da vacina e ainda seringas e agulhas suficientes para o atendimento de toda a população de Itacaré.

Os equipamentos, segundo explicou o prefeito Antônio de Anízio, faz parte do Plano de Imunização contra a Covid-19 de Itacaré, que já definiu também as etapas da mobilização, público eletivo prioritário e fluxo de acesso às doses através da rede SUS no município. A expectativa, segundo adiantou o prefeito, é que a vacina seja liberada o mais rápido possível para que possa ser iniciada a imunização de toda a população contra o coronavírus.

Cada freezer tem a capacidade de armazenar 22 mil doses da vacina, totalizando 44 mil doses, o que seria necessário pra atender a toda a população, dentro da temperatura exigida para guardar o medicamento. Também foram adquiridas seringas e agulhas suficientes para o trabalho de vacinação. “Estamos prontos para começar a campanha de vacinação contra o Covid-19 e assim imunizar a nossa população contra essa doença terrível que tanta tristeza e prejuízos tem causado ao nosso povo”, explicou.

Paralelo a esse serviço de atendimento e de preparar a cidade para a vacinação, a Prefeitura de Itacaré também vem realizando um trabalho de conscientização dos moradores e turistas sobre como prevenir e se proteger do Coronavírus. A ação conta com equipes de profissionais das mais diversas secretarias municipais de plantão em diferentes pontos da cidade, principalmente nos locais de maior movimento e visitação. O objetivo é orientar e fiscalizar para que todos curtam a temporada de verão na cidade de forma segura, seguindo os protocolos sanitários, usando máscaras, álcool em gel e evitando as aglomerações.