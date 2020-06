Prefeitura de Itacaré instala totens com álcool em gel nas unidades de saúde.

Com a proposta de garantir muito mais proteção aos profissionais da área de saúde e também da população, a Prefeitura de Itacaré adquiriu os novos totens com dispenser de álcool em gel, um dispositivo com pedal para ajudar na higiene das mãos e no enfrentamento ao coronavírus. Os equipamentos vão auxiliar na higienização das pessoas que buscam atendimento no serviço de saúde, garantindo a segurança do cidadão e dos servidores públicos e reduzindo a possibilidade de contaminação e transmissão do covid 19.

Os equipamentos já estão sendo colocados nos hospitais de Itacaré e Taboquinhas, na Unidade de Pronto Atendimento e também nos postos de saúde do município. O totem dispenser é simples e seguro. Ele e é acionado pelos pés através de um pedal liberando pequenas porções de álcool em gel ou líquido, sem que as pessoas tenham qualquer contato, garantindo assim uma melhor higienização. A meta é adquirir mais equipamentos para colocar em outros órgãos público municipais onde também é grande o fluxo de atendimento.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, explicou que essas são apenas algumas das muitas medidas que vem sendo adotadas pela Prefeitura desde o início da pandemia do coronavírus para garantir a saúde e o bem-estar de todos. Mas é preciso que toda a população esteja unida nesse momento para combater a doença, fazendo também a sua parte, seguindo as normas de segurança e proteção, evitando aglomerações, usando máscaras, álcool em gel e, principalmente, ficando em casa.