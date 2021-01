Prefeitura de Itacaré iniciou nesta terça a vacinação contra o Covid.

A Prefeitura de Itacaré iniciou na tarde desta terça-feira (19) a primeira etapa da vacinação contra o Covid-19. Nessa etapa foram disponibilizadas pela Secretaria Estadual de Saúde 144 doses para o município de Itacaré, sendo 138 doses para os profissionais de saúde da linha de frente de combate ao Covid-19 e seis doses para idosos do Abrigo São Pedro.

A primeira itacareense imunizada foi a vacinadora Domingas Maria de Jesus Lima, de 50 anos, que trabalha na área de saúde há 15 anos, que entra para a história da cidade nessa guerra do combate ao Covid-19 em Itacaré. Domingas Lima falou da alegria de ser imunizada e não escondeu a emoção no momento em que estava sendo vacinada. “Isso é um sonho de todos nós. É uma alegria muito grande”, complementou.