Prefeitura de Itacaré está construindo mais três novas escolas na zona rural.

O trabalho de construção de novas escolas na zona rural de Itacaré continua. Somente nos últimos dias a Prefeitura de Itacaré está construindo três novas unidades escolares em comunidades do campo, com o objetivo de garantir mais comodidade e conforto para os alunos e melhores condições de trabalho para os educadores.

Dessa vez a escola que está sendo construída fica na comunidade de Sombra da Tarde, na região da Jacutinga, zona rural do município. Assim como nas demais escolas que estão sendo construídas, a unidade da Sombra da Tarde conta com sala ampla, banheiros, cozinha e secretaria. As obras seguem em ritmo acelerado e a nova escola vai funcionar já no início do ano letivo. Em breve a comunidade da Sombra da Tarde vai ter a sua nova escola.

Também estão sendo construídas as escolas nas comunidades do Conjunto São Pedro, na região dos Burizinhos e na Povoação, região ribeirinha do município. A proposta, conforme explicou o prefeito Antônio de Anízio, é garantir melhores instalações para os estudantes, disponibilizar uma escola bem perto da casa dos alunos, propiciar melhores condições de trabalho para os professores e oferecer uma educação cada vez melhor.

O trabalho, segundo ele, vai continuar, com a construção de novas escolas no município, principalmente na zona rural. A Prefeitura de Itacaré também vem realizando o trabalho de reforma e recuperação das mais diversas escolas do município para garantir espaços cada vez mais bonitos, agradáveis e melhores para os estudantes e também para os trabalhadores em educação.