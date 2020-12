Prefeitura de Itacaré entrega cestas de natal para servidores da limpeza.

Com a proposta de valorizar e reconhecer cada vez mais o trabalho de quem lida diretamente com a coleta, limpeza e reciclagem do lixo, a Prefeitura de Itacaré entregou nesta terça-feira uma cesta de natal com diversos alimentos a todos os servidores que atuam nesse setor. De acordo com o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, essa ação acontece todos os anos, não somente para valorizar esses servidores que cuidam com carinho da cidade, como também como forma de propiciar a esses trabalhadores uma ceia para comemorar o natal em família.

A distribuição foi feita pelos coordenadores de cada equipe, representando o prefeito Antônio de Anízio, que destacaram esse compromisso da atual gestão de estar sempre lembrando e reconhecendo o trabalho dessas pessoas que lidam diretamente com a limpeza da cidade. Entre os alimentos distribuídos constam produtos da cesta básica, frango e panetone.

O prefeito Antônio de Anízio fez questão de colocar que a administração municipal tem buscado olhar para todos os munícipes e nesse momento de festas é importante lembrar dessas pessoas que lidam no dia a dia com a limpeza pública, mas que muitas vezes não são valorizados e nem reconhecidos por todos como deveriam ser, tendo em vista o grande papel que exercem. Ele destacou que, mesmo no período de pandemia, é importante que esses servidores possam comemorar o natal junto com a família.

Emocionados com a atitude da Prefeitura, os trabalhadores da limpeza agradeceram ao prefeito e à equipe pelo gesto de carinho. “É muito bom saber que estão reconhecendo a nossa importância e valorizando o nosso trabalho. Esses alimentos vão tornar a nossa ceia muito melhor, mas o que importa de verdade foi saber que não estamos esquecidos. Por esse motivo é que queremos agradecer a todos da Prefeitura de Itacaré por essa iniciativa”, afirmaram os servidores.