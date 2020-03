Prefeitura de Itacaré entrega alimentos para famílias carentes do município.

Garantir que nesse período difícil da pandemia do coronavírus as famílias de baixa renda de Itacaré possam ter o alimento em suas casas. Esse é o trabalho que está sendo feito pela Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, que tem buscado alternativas para assegurar esses alimentos. Esta semana a distribuição foi feita no lixão, onde foram beneficiadas 22 famílias carentes. Também foram atendidas outras famílias onde foram observadas situações de vulnerabilidades sociais.

Nesses locais foram distribuídos produtos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), como bananas, aipim, laranja, mamão, abóbora e vários outros alimentos. A sociedade civil organizada também tem realizado ações de solidariedade, adquirindo cestas básicas e alimentos para famílias carentes do município. A proposta, segundo destacou o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, é que todos estejam juntos e irmanados nesse momento de dificuldades, ajudando sobretudo aqueles que mais precisam. Na última sexta-feira a Prefeitura de Itacaré liberou 50 benefícios eventuais de aquisição de alimentos para famílias carentes. Os benefícios eventuais são previstos pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e oferecidos pelos municípios e Distrito Federal aos cidadãos e às suas famílias que não têm condições de arcar por conta própria com o enfrentamento de situações adversas ou que fragilize a manutenção do cidadão e sua família. Esta semana o trabalho vai continuar, beneficiando novas famílias com cestas básicas e outros alimentos da agricultura familiar. De acordo com o prefeito Antônio de Anízio, a proposta é beneficiar ainda os alunos que estão sem o alimento por conta das férias escolares e também os ambulantes que estão atravessando dificuldades financeiras por conta da orientação de que precisam ficar em casa para evitar a proliferação do coronavírus. Para isso as secretarias de Desenvolvimento Social e Educação estarão realizando a busca ativa dessas pessoas que estão passando dificuldades nesse momento.