Prefeitura de Itacaré e Ubaitaba firmam parceria para recuperação de estrada.

Através de parceria firmada entre a prefeita de Ubaitaba, Suka Carneiro e o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio a estrada que liga a BR-101, trecho de Ubaitaba, ao distrito de Taboquinhas, em Itacaré, será totalmente recuperada. Os serviços devem ser iniciados já nos próximos dias e após sua conclusão, haverá melhoria no acesso dos moradores, principalmente dos estudantes e no escoamento da produção agrícola, interferindo positivamente na economia de ambos os municípios.

A iniciativa surgiu após solicitação dos agricultores de propriedades rurais dos municípios de Itacaré e Ubaitaba localizadas no trecho, que levaram as prefeituras a se unirem a fim de garantir a recuperação. O trecho que liga a BR-101 a Taboquinhas é considerado uma das principais vias de desenvolvimento dos municípios, daí a importância de manter sempre em boas condições.“A parceria se dá como forma de ajudar também a comunidade do Ponto Novo, onde temos vários estudantes na cidade e facilitar a venda de cacau na região” enfatizou Suka. (Fonte: ASCOM-Assessoria de Comunicação/Prefeitura de Ubaitaba.