Prefeitura de Itacaré e PM discutem com a comunidade medidas de combate ao Covid.

A Prefeitura de Itacaré e a 72ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) realizaram na tarde desta segunda-feira, na Pousada Sítio Paraíso, uma reunião com proprietários de hotéis, pousadas, restaurantes, bares, músicos locais, conselhos municipais, associações, sindicatos, vendedores ambulantes e demais segmentos da atividade turística e comercial para analisar o decreto do Governo do Estado sobre as medidas restritivas de combate ao coronavírus e discutir as possíveis ações que serão adotadas no município. O objetivo foi encontrar soluções que possam manter os protocolos de segurança e prevenção contra o Covid-19, sem com isso inviabilizar as atividades turísticas e comerciais no município.

A iniciativa foi do prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, e do comandante da 72ª CIPM, Major Hosanah Rocha, que destacaram a importância de abrir o diálogo com todo o segmento comercial do município e as entidades de classe para ouvir sugestões e elaborar de forma conjunta o decreto regulamentando as medidas que serão adotadas para assegurar a proteção dos Itacareenses e turistas contra o coronavírus.

Outro objetivo foi garantir o funcionamento das atividades turísticas e comerciais, principalmente nesse período de fim de ano, fonte de renda e de empregos para muitas famílias. A proposta é que todos se conscientizem para a gravidade da doença e se juntem a essa luta para combater o Covid-19, adotando as medidas de segurança e fiscalizando para que os protocolos sanitários sejam cumpridos.

Durante o encontro representantes de cada segmento tiveram a oportunidade de colocar suas opiniões, justificativas, pontos de vistas, sugestões e reivindicações para garantir o funcionamento das atividades comerciais e se comprometeram a seguir rigorosamente as medidas de segurança.

No encontro foram abordadas questões sobre o horário de funcionamento das atividades comerciais, protocolos de segurança, distanciamento, sonorização, festas públicas e particulares, uso obrigatório de máscaras, campanhas educativas e de orientação aos moradores e turistas, além do decreto do governador Rui Costa que está em vigor com uma série de medidas restritivas. Todas as sugestões foram anotadas e serão encaminhadas ao prefeito Antônio de Anízio para a elaboração do decreto regulamentando as medidas de combate ao coronavírus.