Prefeitura de Itacaré distribui kit de alimentos para alunos da rede municipal.

A Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria Municipal de Educação, já iniciou a distribuição dos kits de alimentação para os alunos da rede municipal de ensino. Nessa primeira etapa estão sendo distribuídos 2.200 kits nas escolas da sede e da zona rural, para os alunos apontados como de maior vulnerabilidade social e econômica. Mas a entrega vai continuar até que sejam beneficiados todos os estudantes da rede municipal. Todo o trabalho de cadastro e entrega está sendo acompanhado pelos diretores das escolas e também os integrantes dos conselhos municipais de Educação e Alimentação Escolar.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, considera a entrega desses alimentos como um importante apoio para os estudantes nesse período de pandemia, principalmente para os que mais precisam e que tinham na merenda escolar uma alimentação diária. Nos kits de alimentação, conforme a orientação nutricional, constam arroz, feijão, café, açúcar, flocão, leite em pó, macarrão, proteína de soja, além de produtos da agricultura familiar, como aipim, banana da terra e farinha de mandioca.

A secretária de Educação, Eliane Camargo, informa que a proposta era beneficiar já todos os alunos, mas é preciso estar atento aos valores repassados mensalmente para cada estudante. Se fosses seguido esses valores, certamente que não seria possível colocar nos kits os produtos alimentares indispensáveis e nas quantidades necessárias.

Somente para se ter ideia dos valores repassados mensalmente para cada alunos, o valor por mês para os estudantes da Educação de Jovens e Adultos é de R$ 6,72. Já para os estudantes os do Ensino Fundamental e Médio, o valor do repasse mensal é de R$ 7,56, enquanto cada aluno da pré-escola o recurso é de R$ 11, 13. Já para as escolas indígenas e quilombolas o valor é de R$ 13,44 por mês e para as creches o repasse mensal é de R$ 22,47.

Eliane Camargo explica que o valor dos kits alimentação que está sendo distribuído, conforme todo o acompanhamento dos conselhos municipais, é de R$ 49,60, bem acima dos valores repassados mensalmente para cada aluno, daí a impossibilidade de atender a todos nesse primeiro momento. Mas ele reafirmou que todos os alunos serão contemplados posteriormente com os kits. E para evitar aglomerações, a distribuição está sendo feita nas unidades escolares, com a direção das unidades entrando em contato com os pais ou responsáveis.