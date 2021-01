Prefeitura de Itacaré disponibilizará ônibus para os estudantes que vão fazer o Enem.

Com o objetivo de garantir a participação dos estudantes itacareenses no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a Prefeitura de Itacaré estará disponibilizando neste domingo, dia 17, e também no dia 24, o transporte gratuito para os candidatos da sede e dos distritos que estarão realizando as provas nos municípios de Ilhéus, Camamu e Ubaitaba.

Os candidatos inscritos para fazer o Enem que já concluíram o ensino médio devem procurar a Secretaria de Transportes da Prefeitura. Já os estudantes que estão concluindo o ensino médio devem procurar o Colégio Estadual Aurelino Leal ou a Escola Estadual de Taboquinhas. A proposta, segundo ressaltou o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, é que todos os candidatos inscritos possam ser transportados para fazer as provas nos dois dias do Enem.

Para evitar qualquer transtorno, maior organização e verificar a disponibilidade de vagas, os estudantes deverão procurar antecipadamente a Secretaria de Transportes da Prefeitura para fazer seu cadastro. Com esse registro antecipado o município terá condições de observar o número de alunos que farão as provas e verificar a quantidade de transportes que deverá ser disponibilizada, tanto da sede quanto dos distritos, bem como os respectivos locais em que farão s provas.

O prefeito Antônio de Anízio considera importante a participação dos estudantes itacareenses no Enem, já que desde que foi criado, em 2009, o exame tornou-se umas das principais portas de entrada no ensino superior no Brasil. Além disso ele destaca que o Enem é o principal caminho para as universidades públicas, é critério para permitir a distribuição das bolsas do Prouni, requisito para solicitação do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), além de garantir o acesso a programas como o Pronatec, Ciência sem Fronteiras e proporcionará certificação para o ensino médio.