Prefeitura de Itacaré discute com associações sobre ampliação do PAA.

A Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, se reuniu nesta segunda-feira(11) com as associações quilombolas e de pequenos agricultores do município para discutir o cronograma de ações do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). O objetivo foi avaliar a situação das associações e discutir o planejamento para garantir um número cada vez maior de entidades participando do PAA, um programa que propicia a aquisição de alimentos de agricultores familiares, a preços compatíveis aos praticados nos mercados, e promove a doação desses produtos para entidades socioassistenciais do município.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, considera importante que cada vez mais famílias de pequenos agricultores do município passem a ser beneficiados pelo PAA, que não somente fortalece a agricultura familiar, como também proporciona mais um benefício para os usuários dos serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social que recebem a doação dos alimentos adquiridos pelo programa. “Isso é a garantia de mais emprego e renda no campo e também a certeza de uma alimentação saudável para essas famílias que recebem esses produtos. Daí a nossa preocupação em buscar cada vez mais associações para que façam parte do PAA”, destacou o prefeito.

Participaram da reunião de planejamento a secretária de Desenvolvimento Social, Juliana Novais, representantes da Associação Quilombola do Fojo, Associação de Agricultores da Jacutinga, Associação de Pequenos Agricultores de Pancada Grande, Associação dos Agricultores do Cajueiro, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS), do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) e também o vereador Biro do Fojo.

O Programa de Aquisição de Alimentos é uma ação do Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), executada em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda e com a Prefeitura de Itacaré. Atualmente seis associações quilombolas e de pequenos agricultores familiares do município participam do PAA, entre as que já concluíram a entrega e iniciarão uma nova etapa, as que estão em fase de conclusão e as que estarão iniciando a entrega nesse ano de 2021.