Prefeitura de Itacaré cria espaço para pacientes assintomáticos com coronavírus.

Para garantir mais segurança e evitar o contágio do coronavírus, a Prefeitura de Itacaré está criando um espaço onde ficarão abrigados os pacientes confirmados com o quadro do Covid 19 que não tem condições de fazer o isolamento em seus domicílios ou que possuem na família pessoas que fazem parte do grupo de risco. O isolamento nesse espaço será de forma temporária, até que passe o período de quarentena e eles estejam recuperados, sem apresentar mais o vírus.

De acordo com acordo com o parecer do Comitê Técnico, o espaço não oferece nenhum risco para a vizinhança, já que a área é um local isolado, que além de estar sempre higienizado, os pacientes não terão qualquer contato com o público. Eles explicam que ali estarão pacientes assintomáticos, que não poderiam estar internados em unidades hospitalar e que normalmente ficariam em casa de quarentena para aguardar o tratamento.

Nesta sexta-feira equipes da Prefeitura de Itacaré, do Comitê de Monitoramento e da Polícia Militar estão preparando todo o espaço, mobiliando os chalés e garantindo todas as normas de higiene, desinfecção e segurança necessários para abrigar os pacientes. O espaço fica em um local isolado, com área verde, cerca, bem arejado e seguro onde os pacientes poderão aguardar com segurança o tratamento até ficarem prontos para o retorno ao convívio social e familiar.

O trabalho será feito para garantir a recuperação dos pacientes, mas caso haja necessidade de internamento ou remoção, equipes da Secretaria Municipal de Saúde permanecerão de plantão para fazer o transporte para as unidades regionais de referência no tratamento do coronavírus, observando todas as normas de segurança para e higienização recomendadas pela Organização Mundial de Saúde.

Nesse novo espaço de isolamento que está sendo criado pela Prefeitura os pacientes vão contar com acompanhamento da equipe médica, com alimentação saudável e através do telefone poderão ter ainda o apoio psicológico. De acordo com a equipe do Comitê e Monitoramento, o espaço oferece todas as condições de garantir o isolamento, dentro das normas de segurança, assistindo os pacientes e ao mesmo tempo oferecendo aos familiares a segurança para que não venham a se contaminar com a doença.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, informou que tudo está sendo feito pela Prefeitura e pelo Comitê de Monitoramento para evitar os casos de coronavírus, mas caso venham e ser registrados mais casos o município já vai estar preparado para garantir toda a assistência aos pacientes. Antônio de Anízio aproveitou a oportunidade para solicitar a toda a comunidade para que se proteja, use máscaras, evite aglomerações e, principalmente, fique em casa. De acordo com ele, só será possível vencer essa guerra contra o coronavírus se todos colaborarem.