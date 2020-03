Prefeitura de Itacaré cria comitê de prevenção e combate ao coronavírus.

O município de Itacaré já conta comum comitê gestor formado por representantes da Prefeitura e de segmentos da comunidade criado com o objetivo de realizar ações e o acompanhamento de medidas para prevenir, orientar e combater o coronavírus na cidade. O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, se reuniu na manhã desta quinta-feira com secretários municipais, representantes do Núcleo Regional de Saúde e da comunidade não somente para debater sobre a doença, como também criar uma campanha de informação, prevenção e de procedimentos que devem ser adotados em caso de suspeita de pacientes com o coronavírus.

O comitê gestor é formado por representantes das secretarias de Saúde, Educação, Turismo, Desenvolvimento Social e Comunicação e também o Sindicato de Hotelaria e Alimentação. A proposta, segundo destacou o prefeito, é que todos os segmentos estejam juntos, unidos e preparados para atuar sempre que existam casos suspeitos da doença no município.

A equipe da Secretaria Municipal de Saúde estará com profissionais prontos para atuar sempre que forem acionados pela comunidade. Já as secretarias de Comunicação, Educação e Desenvolvimento Social estarão desenvolvendo ações educativas nas escolas e diretamente com as crianças, jovens e idosos assistidos pelos programas socias. O Turismo e o Sindicato de Hotelaria e Alimentação manterão um canal direto de ligação com as empresas e estabelecimentos comerciais e de hospedagens do município.

Na semana passada o prefeito Antônio de Anízio se reuniu com representantes dos mais diversos segmentos da cidade para discutir um conjunto de ações que já vem sendo implementadas e outras medidas que podem ser adotadas de forma conjunta com o objetivo de combater o coronavírus no município ou mesmo orientar sobre como agir em caso de identificação ou suspeita da doença. De acordo com o prefeito, o município já vem adotando medidas para os casos de emergência, com equipes de plantão 24 horas, mas é preciso que a comunidade esteja atenta, preparada e informada sobre como proceder nos casos de suspeitas para que a doença seja controlada evitando o contágio e a proliferação em Itacaré.

Mesmo sendo um município com vocação turística e que recebe visitantes do mundo inteiro, nenhum caso de coronavírus foi identificado envolvendo moradores de Itacaré. Mas o prefeito Antônio de Anízio alerta que todos devem estar atentos e vigilantes. O secretário municipal de Saúde, Ricardo Lins, informou que a prefeitura está mantendo uma equipe médica de plantão 24 horas, com especialistas, enfermeiros e técnicos que estarão se deslocando para o local assim que forem identificados casos de suspeitas da doença.

Além do atendimento rápido, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde já contam com todos os equipamentos para garantir com que o paciente seja isolado, encaminhado para unidades de tratamento, se for o caso, e coletadas amostras de sangue para encaminhar imediatamente para laboratórios especializados em Salvador. E no caso de isolamento de pacientes nas pousadas ou em residências, as equipes da Secretaria de Saúde também farão o acompanhamento no local.

SINTOMAS – Outra orientação é que as pessoas estejam atentas para os sintomas da doença e as formas de evitar o contágio. Os principais sintomas das doenças causadas pelo coronavírus são tosse, dificuldade respiratória, falta de ar e febre. E para se prevenir de doenças causadas por coronavírus, as principais medidas são: Evitar contato próximo com pessoas que apresentam infecções respiratórias; Lavar bem as mãos; Evitar tocar os olhos, nariz e boca sem ter higienizado as mãos; Evitar compartilhamento de objetos de uso pessoal, tais como copos e talheres; Evitar contato com animais doentes e cozinhar bem ovos e carne.