Prefeitura de Itacaré continua trabalho de desinfecção das ruas e dos carros.

Garantir a desinfecção das ruas da sede, distritos e também nas comunidades da zona rural e ainda dos veículos que entram na cidade, diminuindo assim os riscos de contaminação do coronavírus. Esse é um dos trabalhos que vem sendo feitos diariamente pela Prefeitura de Itacaré, não somente nos locais de maior movimento, como nos bancos, supermercados e casas lotéricas, como também nos mais diversos bairros.

A ação vem sendo realizada ainda em todas as barreiras sanitárias do município, com a desinfecção de todos os veículos que entram na cidade. E uma das novidades é a intensificação da desinfecção também na zona rural e nas comunidades onde existem grupos de agricultores familiares e trabalhadores do campo.

Itacaré foi um dos primeiros municípios do Brasil a realizar o serviço de desinfecção das ruas, fazendo a ação diariamente. Em alguns locais a desinfecção é feita várias vezes por dia por ser espaços com maior circulação de pessoas, a exemplo das agências bancárias e supermercados.

O trabalho de desinfecção conta com a participação de agentes comunitários de saúde, servidores públicos e profissionais contratados, devidamente equipados, que estão realizando a pulverização utilizando água com hipoclorito em alta concentração e detergente. O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, informou que a desinfecção vem sendo feita constantemente, sem prazo para ser concluído, permanecendo enquanto continuar essa pandemia da doença em todo o Brasil.

Antônio de Anízio alerta que mesmo com todas essas medidas de combate e de prevenção ao coronavírus, uma das maneiras mais eficazes de evitar a doença é o uso de máscaras, álcool em gel e o distanciamento social. De acordo com o prefeito, é preciso que a população esteja atenta e colabore utilizando as medidas de proteção e principalmente que permaneça em casa.