Prefeitura de Itacaré continua com ação de desinfecção das ruas e unidades de saúde.

Com a proposta de combater o coronavírus e diminuir os riscos de contágio doença, a Prefeitura de Itacaré continua o trabalho de desinfecção das ruas da sede e também do distrito de Taboquinhas. E esta semana o trabalho foi intensificado, com a desinfecção constante, várias vezes por dia, dos lugares de maior movimento, como os acessos às agências bancárias, casas lotéricas, farmácias, açougues, supermercados, hospitais e as demais unidades de saúde do município.

Itacaré foi uma das primeiras cidades do Brasil a realizar o trabalho de desinfecção das ruas da sede e dos distritos e a iniciativa serviu de exemplo para os mais diversos municípios da região. O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, informou que a desinfecção será feita constantemente, sem prazo para ser concluído, permanecendo enquanto continuar essa pandemia da doença em todo o Brasil.

O trabalho de desinfecção conta com a participação de oito agentes comunitários de saúde, devidamente equipados, que estão realizando a pulverização utilizando água com hipoclorito em alta concentração e detergente. Em alguns pontos, principalmente os locais de maior movimento, o trabalho está sendo jeito de duas em duas horas. E plano de higienização não tem prazo pra acabar. Paralelo a esse trabalho, a Prefeitura de Itacaré já adquiriu álcool gel e outros materiais que estarão disponíveis nos órgãos públicos de atendimento para garantir muito mais segurança aos cidadãos e cidadãs.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, alerta que mesmo com todas essas medidas de combate e de prevenção ao coronavírus, uma das maneiras mais eficazes de evitar a doença é o uso de máscaras e o distanciamento social. De acordo com o prefeito, apesar do município não ter nenhum caso confirmado de coronavírus, é preciso que a população esteja atenta e colabore utilizando as medidas de proteção e principalmente que permaneça em casa.

Ele explica que como forma de precaução e de proteção à saúde pública foram adotadas algumas medidas, como a suspensão das aulas, fechamento de alguns estabelecimentos e suspensão de eventos públicos e particulares. Mas é preciso que a comunidade esteja ciente que essas suspensões e fechamento não significam férias, mas sim estado de alerta, tendo em vista os riscos de contaminação em locais onde existem aglomerações.