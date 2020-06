Prefeitura de Itacaré constrói tanques para psicultura no Assentamento Nova Vida.

A Prefeitura de Itacaré está construindo cerca de 20 tanques/represas no Assentamento Nova Vida, com o objetivo de garantir mais empregos, renda e uma melhor qualidade de vida para os moradores da zona rural. A proposta é que em muito breve os tanques já estejam funcionando, com peixes prontos para o comércio, possibilitando mais uma oportunidade de renda para esses agricultores familiares da região. E além das represas, os agricultores familiares do Assentamento Nova Vida vão receber assistência técnica e todo o apoio necessário para garantir o aumento da produção.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, informou que essa é apenas uma das muitas comunidades rurais que já estão sendo beneficiadas com os tanques, incrementando a piscicultura e aumentando a renda do homem e da mulher do campo. Novas comunidades da zona rural de Itacaré também serão beneficiadas com o programa de diversificação da agricultura familiar.

Antônio de Anízio explica que os tanques de piscicultura são uma forma de aumentar a renda do produtor rural, incentivando desta forma uma fixação do homem no campo. “Nosso objetivo é dar a oportunidade para que os pequenos produtores tenham outras fontes de renda, utilizando os recursos que já possuem, e isso acaba incentivando o aumento da produção de peixes em nosso município. Tudo isso sem contar que essa atividade vai movimentar a economia do município, além de melhorar a qualidade de vida e garantir muito mais dignidade para os moradores da zona rural”, complementou o prefeito.

No Assentamento Nova Vida residem atualmente cerca de 50 famílias que vivem basicamente da agricultura familiar. Nessa comunidade a Prefeitura de Itacaré realizou nos últimos três anos a manutenção e melhoramentos das estradas vicinais, para garantir o deslocamento dos moradores e o escoamento da produção agrícola; reforma da escola, melhorado a qualidade do ensino; e a destinação de um trator agrícola para incentivar o aumento da produção e a diversificação da agricultura.