Prefeitura de Itacaré compra EPIs para diminuir riscos de proliferação do Covid.

Com a proposta de prestar um atendimento com mais segurança ao cidadão e evitar o contágio do coronavírus, principalmente entre os profissionais de saúde, que tem um contato maior com a comunidade e com os casos suspeitos, a Prefeitura de Itacaré adquiriu produtos para higienização dos ambientes, bem como todos os equipamentos de proteção individual necessários para diminuir os riscos. Os novos EPIs permitem que os profissionais possam prestar um atendimento com mais segurança e, no caso do deslocamento para outras cidades e unidades hospitalares de outros municípios, não haja contaminação, evitando trazer para Itacaré a doença.

No caso dos deslocamentos de pacientes para outras cidades, caso haja necessidade, ou encaminhamento de exames, todos os profissionais de saúde contam com equipamentos de segurança completo e no retorno passam pelo serviço de desinfeção. Os EPIs servirão não somente para os profissionais que seguirão para outras cidades e os que tratam dos casos suspeitos, mas também para os trabalhadores dos hospitais locais, unidades de saúde, atendimento do SAMU e aqueles que fazem as visitas domiciliares.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, informou que a orientação é que todos os profissionais de saúde estejam com esses equipamentos de proteção, não somente porque estão prestando um atendimento e estão expostos à infecção, mas principalmente porque as estatísticas tem mostrado muitos casos no Brasil desses trabalhadores com a doença. “Com esses profissionais protegidos e com os devidos equipamentos será possível prestar um serviço cada vez maior à nossa população”, complementou o prefeito.

E além dos EPIs para os profissionais da saúde, a Prefeitura de Itacaré também adquiriu uma quantidade de cloro/hipoclorito para a desinfecção das ruas, bem como álcool 70 e álcool gel pra a higienização dos órgãos públicos. Na lista de equipamentos de proteção individual adquiridos pela Prefeitura estão macacões para procedimentos, luvas cirúrgicas, luvas de borracha, máscaras descartáveis, máscaras PFF 2, botas de borracha, óculos para procedimentos, viseiras, toucas descartáveis, respirador facial, avental descartável e vários outros produtos.