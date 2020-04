Prefeitura de Itacaré colocará para funcionar a nova creche da Passagem.

Um sonho dos moradores do bairro da Passagem, em Itacaré, que começa a se tornar realidade. A Prefeitura Municipal está realizando, com recursos próprios, as obras de reforma e conclusão da nova creche, que fica próximo ao novo campo, em frente ao Centro de Canoagem. As obras estavam abandonadas há muitas anos, quase em ruínas, mas já estão sendo recuperadas para funcionar a nova creche assim que terminar o período da pandemia do coronavírus.

Nessa primeira etapa das obras estão sendo reformadas seis salas amplas e arejadas. Também estão sendo recuperados os banheiros, salas de professores, secretaria e uma cozinha ampla para a preparação dos alimentos. No local foram colocadas ainda grades de proteção, realizada a pintura e toda a instalação elétrica e hidráulica e será feira a recepção dos estudantes. A creche vai ficar nova, bonita e um espaço muito melhor para as crianças e também para os trabalhadores em educação.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, reafirmou que essa obra faz parte do seu compromisso com a educação do município, oferecendo novas unidades e espaços muito mais agradável para o ensino. Para essa nova unidade serão transferidos os alunos da Creche Raquel Maria Costa.

E a creche começa a funcionar logo no reinício das aulas. Além dessa creche, novas escolas foram construídas pela Prefeitura de Itacaré e começam também a funcionar assim que a pandemia do coroavírus passar, a exemplo da Escola da Povoação, Escola da Comunidade de Sombra da Tarde e também a Escola do Conjunto São Pedro.