Prefeitura de Itacaré adquire novo caminhão compactador para melhorar a limpeza urbana.

A Prefeitura de Itacaré já adquiriu um novo caminhão compactador que estará auxiliando na limpeza pública da cidade, agilizando o sistema de coleta e garantindo um serviço muito mais rápido, seguro e eficiente. O objetivo é deixar a cidade muito mais limpa, além de reduzir os custos de operação. A Prefeitura também vai estar realizando uma campanha educativa de conscientização para que todos possam colaborar com a coleta e o sistema de limpeza da cidade.

De acordo com o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, o caminhão compactador oferece uma série de vantagens, como a higiene ambiental, reduz custo operacional, dá segurança aos profissionais que atuam na limpeza, garante um maior volume transportado com menor número de viagens, além de inibir o odor e a propagação de insetos e roedores. Tudo isso sem contar que esse novo veículo facilita o serviço dos coletores, aumentando a produtividade e rapidez na operação de descarga do material, já que são providos de mecanismos de ejeção, além de eliminar os problemas sanitários e a queda de lixo na via pública.

O prefeito Antônio de Anízio também já vem discutindo com municípios vizinhos a possibilidade de realizar uma ação conjunta para resolver o destino dos resíduos sólidos dessas cidades. A proposta é de realização de um consórcio criando um aterro sanitário entre os municípios, minimizando com os sistemas de lixões e implantando a coleta seletiva. Paralelo a isso será feita a recuperação das áreas degradadas ou atingidas pelos lixões, colaborando com o meio ambiente e promovendo mais qualidade e vida para todos.