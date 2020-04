Prefeitura de Itacaré adota medidas para organizar as filas e proteger a população.

Como parte das medidas solicitadas pelo Comitê de Monitoramento, a Prefeitura de Itacaré decidiu colocar nesta quinta-feira(09) os guardas municipais nas ruas, devidamente com os equipamentos de proteção individual, para controlar as filas nas agências bancárias, casa lotérica e supermercados, como forma de evitar as aglomerações e proteger a população. Paralelo a isso, a Prefeitura de Itacaré também colocou toldos de proteção, para que a população possa ficas nas filas separados, mas protegidos do sol e da chuva enquanto esperam o atendimento.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anizio, informou que a orientação é de que todos permaneças em casa, em quarentena, já que está provado que o isolamento social é a melhor forma de combater o coronavírus. “Mas essas pessoas que de alguma maneira precisam utilizar as agências bancárias, casas lotéricas ou supermercados devem se proteger e estar no distanciamento necessário, daí a iniciativa de colocar a guarda municipal pra estar acompanhando essas medidas de afastamento e proteção da nossa população”, complementou o prefeito.

O controle das filas é apenas mais uma medida adotada pela Prefeitura de Itacaré para proteger a população contra o coronavírus. O prefeito Antônio de Anízio voltou a alertar toda a população para os perigos de hospedar parentes e amigos durante esse período da pandemia do COVID 19. De acordo com o prefeito, é importante estar juntos das pessoas de quem se gosta, mas nesse momento em que se busca proteger a todos contra a doença, a maior manifestação de amor e carinho é o isolamento social. “E depois que tudo isso passar, todos poderão comemorar juntos e desfrutar dos momentos em família e entre os amigos”, destacou.

O prefeito também colocou que os hotéis, pousadas, casas de alugueis e similares também deverão cumprir o decreto que proíbe receber qualquer visitante nesse período, sendo o descumprimento sujeito a multas e outras medidas previstas na legislação. Ele explica que as praias permanecem interditadas e os estabelecimentos de hospedagens, hotéis, casas de veraneio, pousadas, resorts e assemelhados estão proibidos de receberem novos turistas pelo prazo de 30 dias, a contar de 20 de março.

De acordo com o prefeito “Itacaré não está livre de receber o vírus, assim como nenhuma cidade do Brasil. “Mas o empenho de nossa equipe em se antecipar as orientações vem dando tranquilidade aos nossos munícipes. Nosso maior patrimônio são as pessoas”, assegurou o prefeito.