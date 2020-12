Prefeitura de Itacaré abre poço artesiano na Vila Camboinha.

Mais um sonho dos moradores da Vila Camboinha está sendo realizado. A Prefeitura de Itacaré implantou esta semana um poço artesiano no local, um serviço que vai beneficiar com água de qualidade cerca de 40 famílias de pequenos agricultores familiares e ainda a escola e o posto médico da Vila Camboinha.

De acordo com o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, esse novo poço faz parte do trabalho de levar muito mais saúde, comodidade e qualidade de vida para os moradores da zona rural. A reivindicação havia sido feita pelos moradores da Vila Camboinha durante reunião do prefeito com a comunidade e em seguida foi solicitada a perfuração do povo, garantindo assim água boa para as casas e equipamentos públicos.

O novo poço foi comemorado pela comunidade que agradeceu à Prefeitura por mais uma reivindicação estar sendo atendida. “Somente quem vive as dificuldades sabe da alegria de ver a água chegar nas suas casas”, disseram os moradores. O prefeito Antônio de Anízio explicou que o poço artesiano da Vila Camboinha era um sonho dos moradores que se tornou realidade e adiantou que novos serviços já estão sendo providenciados não somente para esse local, como também para as mais diversas comunidades rurais do município.