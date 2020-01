Prefeitura de Itacaré abre inscrições para participar do bloco Carna Social.

Além das grandes atrações musicais e da tradição que farão a alegria dos foliões, o Carnaval 2020 de Itacaré terá esse ano o Carna Social, um bloco formado por crianças, adolescentes, jovens e idosos que participam dos programas sociais desenvolvidos no município. A realização é da Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, com o apoio do Conselho Tutelar e dos programas sociais Creas, Creas, PETI, Bolsa Família e Primeira Infância SUAS.

As inscrições para participar do bloco Carna Social já estão abertas e podem ser feitas no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), na Rua Nova, próximo à Loja Facilita Construir. De acordo com os organizadores, o objetivo é resgatar a cultura dos antigos carnavais e envolver todas as pessoas que participam dos programas sociais desenvolvidos em Itacaré. Esse ano o Carna Social tem como tema central “Direito Social, Cultura e Meio Ambiente”.

O bloco sairá no dia 21 de fevereiro. A concentração será às 14 horas em frente ao Cras e às 16 horas começa o desfile pelas ruas, levando alegria, animação, tradição e mensagens positivas para a comunidade. Tudo isso com muita descontração e criatividade. As equipes da Secretaria de Desenvolvimento Social já estão coletando materiais para a confecção de fantasias para os participantes do bloco. A proposta é mostrar que desse material reciclado podem ser feitas bonitas fantasias e ao mesmo tempo preservar o meio ambiente.

O Carna Social será uma das alternativas para brincar o Carnaval 2020 de Itacaré, que esse ano terá atrações como Unha Pintada, Vinny Nogueira, Tayrone, Ponto de Equilíbrio, Sinho Ferrari, Afrodisíaco, Papazoni, Levi Alvim e muito mais. O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, informou que o objetivo é trazer para as cidades grandes atrações e ao mesmo tempo manter a tradição e as manifestações folclóricas do município, a exemplo dos caretas, blocos alternativos de fantasiados, sambas de roda alegria, animação e muita paz.

Paralelo a todas as atrações, a Prefeitura de Itacaré também estará realizando um trabalho para garantir toda a infraestrutura para receber os turistas, contando com a melhoria do trânsito, o novo acesso às praias que já estará funcionando plenamente e uma eficiente limpeza de toda a cidade. E em conjunto com a 72ª Companhia Independente da Policia Militar será realizado um grande esquema de segurança para garantir a tranquilidade dos foliões durante todo o carnaval.

A expectativa, segundo o prefeito, é de atrair para a cidade milhares de turistas de diversas partes do mundo, gerando mais empregos e movimentando a economia de Itacaré. E além do carnaval que será de alegria e grandes atrações, Itacaré também chama a atenção dos turistas pelas belezas naturais, a gastronomia, o turismo de aventuras e o povo acolhedor que faz da cidade um destino turístico completo.