Prefeitura de Ipiaú proíbe acendimento de fogueiras durante a pandemia.

A Prefeitura de Ipiaú proibiu por meio de decreto a queima de fogueiras, tão comuns neste período junino em todo o estado. A medida, publicada no diário oficial neste sábado (20), foi implementada como forma preventiva, para proteger a população das doenças respiratórias que costumam encher os hospitais, em decorrência da fumaça. O decreto não proíbe fogos de artifícios.

“Fica proibido o acendimento de fogueiras, em locais públicos ou privados, na zona urbana e distritos do município de Ipiaú, inclusive no período de datas comemorativas de São João e São Pedro, tendo em vista a pandemia do Covid-19”, diz um dos artigos do decreto 5.689/2020.

A prefeitura destacou que entende que o acendimento de fogueiras faz parte da tradição cultural nordestina, mas ressalta que este é um momento delicado na área de saúde e que todas as precauções são importantes. (Giro Ipiaú)