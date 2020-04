Prefeitura de Ipiaú confirma 11 casos confirmados de coronavírus.

Nesta quinta-feira (22), o número de pessoas infectadas com o novo coronavírus em Ipiaú saltou para 11, conforme divulgação da Vigilância Sanitária do Município. Até a quarta-feira (08), o registro era de 5. No Boletim da Sesab consta 12 casos confirmados da covid-19, mas a Secretaria de Saúde de Ipiaú atribui um desses ao município vizinho, Itagibá. “Os casos em questão estão já afastados desde data de notificação e sendo monitorados pela equipe do DISQUE COVID, temos dentre este 01(um) paciente em internamento hospitalar, de maior complexidade clínica. Dessa forma, até data de hoje (09.04.2020) temos total 41 casos registrados como suspeitos para COVID-19, sendo 11 casos confirmados, 12 casos descartados ,18 casos em investigação e 48 encontram-se em quarentena, sendo monitorados diariamente”, pontua na nota a Vigilância Sanitária de Ipiaú.

Nesta quinta-feira (09), o Secretário Estadual de Saúde, Fábio Villas-Boas fez um alerta para um aumento exponencial do número de casos de infecção pelo novo coronavírus. É preciso que pessoas fiquem em casa, não abram comércio, não vão para feira, e usem máscara para sair de casa, procurem se preservar”, recomendou Vilas-Boas.

Boletim do HGI

Ainda nesta quinta-feira (09), a direção do Hospital Geral de Ipiaú, local apontado como epicentro da disseminação do coronavírus na região, apontou 15 casos confirmados em profissionais que residem em Ipiaú e cidades da região. Segundo informou o diretor, no programa Panorama 91 (FM IPIAÚ), apresentado por Beto Marques, um funcionário da unidade hospitalar está internado na UTI do Hospital Geral Prado Valadares, com suspeita da covid-19. Segundo apurou nossa reportagem, o profissional de saúde, caso não apresente melhoras, pode ser transferido para um hospital de referência em Salvador. (Giro Ipiaú)