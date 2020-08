Prefeitura de Ilhéus vai autorizar reabertura de cabanas de praias.

A Prefeitura de Ilhéus decidiu que vai autorizar a quarta fase da reabertura do comércio no município. A decisão foi tomada após uma reunião realizada no fim da tarde desta terça-feira (4), onde foram apresentados protocolos de segurança de alguns segmentos. Segundo informações da prefeitura, entre os estabelecimentos autorizados a reabrir estão salões de beleza, academias e cabanas de praia. O novo decreto deve ser publicado nos próximos dias. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), até a noite desta terça, 3.549 casos de Covid-19 foram confirmados e 154 mortes.(Giro Ipiaú).