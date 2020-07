Prefeitura de Ilhéus inicia 3ª fase de reabertura do comércio e libera acesso às praias.

A prefeitura da cidade de Ilhéus deu continuidade ao plano de reabertura do comércio no município. Por meio de decreto publicado na terça-feira (21), a gestão municipal autorizou o início da terceira fase da retomada econômica, chamada de “fase amarela”. A prefeitura chegou a desistir de avançar para a fase amarela no início deste mês de julho, após o aumento de casos da Covid-19 e por causa de uma ação do MP-BA, que foi acatada parcialmente pela Justiça.

Entretanto, agora, decidiu continuar o plano de reabertura, informando que a autorização da terceira fase está respaldada pelo relatório elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme exigências e condições técnicas. O comércio da cidade começou a ser reaberto em 3 de junho.

Com a nova medida, os estabelecimentos da fase três passaram a funcionar a partir de 0h desta quarta-feira (22), entre eles floriculturas, papelaria e livraria, lojas de eletrodomésticos, varejo de equipamentos de telefonia e comunicação, tabacarias, cigarros e afins. O acesso à praia também foi liberado, exceto para a prática de atividades em grupo, como futebol, vôlei e afins, assim como as que geram aglomeração. *Com informações do G1