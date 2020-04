Prefeitura de Ilhéus decide manter comércio fechado por mais oito dias.

Decisão foi tomada pelo Gabinete de Crise nesta segunda-feira (6). O novo decreto será publicado para manter suspenso por mais oito dias o funcionamento de toda e qualquer atividade comercial e de instituições financeiras, exceto os estabelecimentos e serviços considerados essenciais.

O prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre (PSD), prorrogou a suspensão do comércio por mais uma semana. A confirmação foi feita durante reunião que terminou na noite desta segunda-feira (06), no gabinete de crise, instalado no centro administrativo municipal, bairro da Conquista.

O funcionamento de escolas, bares, restaurantes, academias de ginástica e salões de beleza também permanecem suspensos pelo mesmo período. Serviços essenciais, como supermercados e farmácias, açougues, continuam abertos.

A justificativa para a prorrogação, segundo a prefeitura, são estudos que apontam o crescimento do coronavírus no município nos últimos dias, que alcançou nesta segunda um total de 14 pacientes com a covid-19.

A prefeitura reforçou o pedido para que as pessoas cumpram o isolamento social, a fim de evitar a proliferação do vírus.(Fábio Roberto Notícias)

Confira o Novo Decreto Marão