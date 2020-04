Prefeitura de Camamu confirma primeiro caso de Coronavírus no município.

A Prefeitura Municipal de Camamu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa, que hoje, dia 26/04/2020, recebeu o resultado positivo para Covid-19, do primeiro munícipe Camamuense. Trata-se de uma idosa, que por problemas cardíacos, deu entrada no Hospital Municipal de Camamu, no dia 01 de abril e devido a complicações precisou ser transferida no dia 04 de abril para o Hospital de Base em Itabuna, ficando lá internada por 19 dias.

No dia 23 de abril, a paciente teve alta hospitalar, do Hospital de base, e voltou ao município, com orientações para aferição diária de pressão e glicemia. No dia 26 de abril, a Diretoria de Vigilância em Saúde de Camamu, foi informada que a paciente foi submetida ao exame do Covid-19 enquanto internada no Hospital de Base, tendo saído o resultado hoje, positivo.

A secretaria de saúde, através da Vigilância em saúde, já entrou em contato com a paciente e seus familiares, e orientou quanto ao isolamento social deles. A paciente está estável e sendo acompanhada pelos profissionais de saúde. (ASCOM CAMAMU)