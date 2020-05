Prefeitura confirma de Maraú confirma mais um caso de Coronavírus no município.

A Prefeitura de Maraú, através da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, vem informar mais um caso positivo para COVID-19 no município. Trata-se de uma jovem de 24 anos, residente no povoado de Taipu de Dentro, não possui comorbidade e tem histórico de viagem para Ipiaú. A paciente foi colocada em quarentena desde que chegou.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica saiu o resultado do Lacen nesta segunda feira dia 18/05 com o resultado inconclusivo, então foi realizado o teste rápido para confirmação, no qual o resultado foi positivo para o covid.

Salientando que a paciente chegou ao município dia 27/04 estava assintomática e por protocolo Municipal ficou em quarentena, dia 05/05 Ela começou a apresentar os sintomas, manteve- se em isolamento e realizado coleta.

Até o momento, Maraú possui apenas 4 casos confirmados, com 1 óbito, 1 caso suspeito, 1 aguardando coleta e 8 casos descartados.

A Prefeitura de Maraú reforça que todas as medidas adotadas devem ser cumpridas à risca a fim de evitar que o Município tenha um surto da doença. A recomendação é para que NÃO saiam de casa sem extrema necessidade.

ASCOM – Prefeitura de Maraú