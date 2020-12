Prefeito, vice e vereadores eleitos de Itacaré tomam posse dia 1º às 14 horas.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, o vice Genilson Souza e os 11 vereadores eleitos para o quadriênio de 2021 a 2024 tomam posse nesta sexta-feira, dia 1º, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal. Por questões sanitárias de segurança, devido a pandemia do novo coronavírus e as novas recomendações do Tribunal Regional Eleitoral, o acesso será restrito aos eleitos, mas a comunidade poderá acompanhar a solenidade através da rede social Facebook, na página oficial Itacaré Bahia, no link https://www.facebook.com/profile.php?id=100014986171725, ou na Itacaré FM, ou na Itacaré FM.

De acordo com a legislação, inicialmente serão empossados os vereadores eleitos Renilson de Milton Ramos, Lenoildo Ribeiro (Canelinha) Djanes Santos, Givaldo da Ambulância, Rodolfo Barros, Biro do Fojo, Miguel da Matinha, Ricardo da Saúde, Pedrão, Diego de Bidal e Roberto do Smart. Em seguida acontece a eleição da Mesa Diretora da Câmara e logo depois serão empossados o prefeito Antônio de Anízio e o vice Genilson Souza. Todos os eleitos já haviam sido diplomados no último dia 18 de dezembro no Salão do Júri do Fórum Wilde Oliveira Lima, em Uruçuca.

Reeleito para ocupar o terceiro mandato como prefeito, Antônio de Anízio somou 8.008 votos, o que corresponde a 63,60 % dos votos válidos. Antônio de Anízio foi vereador por cinco mandatos consecutivos, ocupando a presidência da Câmara Municipal de Itacaré. Foi prefeito no período de 2009 a 2012 e novamente eleito para governar a cidade no quadriênio 2007 a 2020. Foi ainda presidente da Associação dos Municípios da Região Cacaueira e atualmente é também presidente do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável Litoral Sul.