Prefeito discute com Sudeb detalhes da etapa do Projeto Verão em Itacaré.

Itacaré vai sediar, nos dias 07 e 8 de março, a quarta etapa do projeto Verão Costa a Costa, realizado pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre) e Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), em parceria com a Prefeitura Municipal. O projeto é parte da estratégia de regionalização da política de esporte e lazer aprovada pelo Conselho Estadual de Esporte.

Itacaré é o quarto de um total de oito municípios litorâneos da Bahia que receberão o evento, que reúne competições e oficinas esportivas, atividades de aventura e esportes radicais, apresentações culturais, feira de economia solidária e shows musicais. As atividades são gratuitas. Em Itacaré serão realizadas dentre outras modalidades, as provas de Canoagem, Stand Up Paddle e Futevôlei e ainda a etapa do Campeonato Brasileiro de Surf.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, se reuniu nesta segunda-feira com os representantes da Sedesb, Wilton Neves Brandão e Gustavo Miranda, para discutir todos os detalhes da etapa no município, que acontecerá na Praia da Coroinha e também na Tiririca. O encontro contou com a presença do vice-prefeito Genilson Souza, dos secretários municipais de Juventude, Esporte e Cultura, Diego Augusto, e de Comunicação, Ed Camargo, além do presidente da Federação Baiana de Surf, Marcelo Barros.

Antônio de Anízio destacou a importância do evento para a cidade como forma de valorizar o esporte, incrementar o turismo e movimentar a economia de Itacaré, além de divulgar a arte, a cultura e o artesanato do município. Durante dois dias o público poderá acompanhar eventos esportivos das mais diversas modalidades, garantir a integração com os atletas e participar de shows gratuitos e atividades culturais e de lazer no palco que será montado na orla da cidade.

O Verão Costa a Costa conta com o apoio da Bahiatursa e patrocínio da Coelba, através do programa FazAtleta e a etapa local tem a parceria da Prefeitura de Itacare. Entre os apoiadores estão ainda a Federação do Esporte Amador da Bahia (Unisport), Federação Baiana de Esportes Radicais e de Aventura (Febera) e Instituto Brasileiro de Desenvolvimento do Esporte (IBDE). O projeto conta ainda com a parceria da Federação das Associações de Futevôlei (Futevôlei Bahia), Federação Baiana de Beach Soccer, Associação Baiana de Stand upPaddle (Abasup) e Federação Baiana de Surf (FBSurf).