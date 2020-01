Prefeito, deputados e secretários visitam obras do novo acesso às praias de Itacaré.

As obras de construção do novo acesso às praias urbanas, no trecho que vai da Ladeira Grande até o caminho das praias, continuam a todo vapor e deverão ser concluídas já no mês de janeiro. Na manhã deste domingo o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, acompanhado do deputado federal Ronaldo Carletto, do deputado estadual Rosemberg Pinto e do secretário estadual de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, visitaram as obras e destacaram a importância do novo acesso como forma de melhorar significativamente o trânsito da cidade. A obra está sendo realizada pelo Governo da Bahia, em parceria com a Prefeitura de Itacaré.

O trecho pavimentado será de 2.233,15 metros, que vai da Ladeira Grande, logo na entrada da cidade, até o caminho das ´praias. Também será feita uma ciclovia e preparada a área para os passeios. Outro ponto importante é que a obra contempla a pavimentação do trecho da entrada do Bairro Santo Antônio (Bairro Novo) até encontrar com o trecho de paralelepípedo, em frente a Creche Municipal. A obra foi solicitada pelo prefeito Antônio de Anízio, que se reuniu com o secretário estadual de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, e com o deputado federal Ronaldo Carlleto e o deputado estadual Rosemberg Pinto para a apresentação do projeto do novo acesso.

E o novo acesso já está funcionando parcialmente nesse período do réveillon. Mesmo com as fortes chuvas que caíram na cidade nos últimos dias e com os problemas encontrados no relevo, o que acabou atrasando as obras, o novo acesso às praias urbanas de Itacaré, no trecho que vai da Ladeira Grande a Praia do Resende, está liberado, com o objetivo de facilitar o trânsito na cidade nessa época em que aumenta o fluxo de veículos. Nessa primeira etapa está liberado o trânsito para as vans que farão os transportes para o réveillon N1, evitando que esses veículos circulem pelo centro da cidade, provocando engarrafamentos.

Na visita o secretário Marcus Cavalcanti e o prefeito Antônio de Anízio garantiram que logo depois do réveillon as obras seguem em ritmo acelerado para que sejam concluídas em breve melhorando o trânsito na cidade. O prefeito explica que o objetivo era que as obras estivessem prontas já para o réveillon, mas a situação do clima, com as fortes chuvas durante o mês de dezembro acabaram atrasando os serviços. Tudo isso sem contar com a descoberta de uma grande parede de pedras no trecho final do acesso, o que levou a equipe de engenharia da empresa a criar novas alternativas. Mesmo assim, conforme anunciou o prefeito, as obras continuam e serão um grande marco na melhoria do trânsito da cidade.