Prefeito de Itacaré visita obras do novo Posto de Saúde do Pau Brasil.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, e o vice-prefeito Genilson Souza visitaram nesta terça-feira as obras do novo posto de saúde da comunidade do Pau Brasil, na zona rural do município. A nova unidade de saúde está sendo implantada com recursos próprios da Prefeitura e tem como objetivo levar muito mais serviços, programas de saúde, um melhor atendimento e mais qualidade de vida para os moradores.

O Posto de Saúde do Pau Brasil vai contar com banheiro, consultório de atendimento médico, consultório para odontologia, recepção, sala de espera e também a farmácia. As obras seguem e ritmo acelerado e em breve será entregue à comunidade. Para os moradores do local, o novo posto é mais um presente que o governo municipal entregará para a comunidade, junto com tantos outros programas de incentivo à agricultura familiar, geração de emprego e renda, serviços, investimentos e melhorias das estradas que já vem desenvolvendo em toda a zona rural.

De acordo com o prefeito Antônio de Anízio, somente quem mora na zona rural sabe a importância de ter uma unidade de saúde bem próximo de sua casa, com mais atendimento, acolhimento, uma melhor qualidade de vida e muito mais comodidade. Ele adiantou que o novo posto, com todo o suporte de medicamentos e profissionais capacitados, vai assegurar muito mais saúde, possibilitará o acompanhamento dos pacientes e evitará o deslocamento dos moradores. O vice-prefeito Genilson Souza complementou que o novo posto só reafirma o compromisso da gestão com a saúde de todos os cidadãos e cidadãs.

E levar saúde para os cidadãos e cidadãs tem sido um dos compromissos do prefeito Antônio de Anízio, que nos últimos anos investiu na construção e recuperação do Posto de Saúde do Assentamento Pancada Grande, reforma e ampliação do Posto de Saúde Familiar do Distrito de Água Fria, criação do Centro de Especialidades Médicas, ampliação do Posto de Saúde do bairro da Passagem, além de programas como o da ampliação do atendimento médico na zona rural e a cobertura de vacinação para atender a todo o município.