Prefeito de Itacaré visita obras de pavimentação de ruas da Passagem.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, visitou as obras de pavimentação das ruas do bairro da Passagem, que seguem em ritmo acelerado e em muito breve já vão estar prontas, garantindo uma melhor qualidade de vida para os moradores. Nessa etapa está sendo realizada a pavimentação do prolongamento de toda a Rua Massaranduba, continuidade da Avenida Antônio Hudson e a pavimentação de toda a Rua Georgete e a Rua Magali.