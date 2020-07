Prefeito de Itacaré visita obras da nova feira livre.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, visitou nesta sexta-feira (3) as obras de reforma, cobertura e requalificação do mercado municipal, a feira livre, um sonho dos moradores da cidade. A proposta é que a nova feira, num espaço mais bonito, moderno e muito mais agradável, possa estar concluída o mais breve possível, funcionando todos os dias da semana e se transformando ainda num novo centro comercial e em um espaço de lazer e entretenimento. Tudo isso sem contar que o espaço ficará muito melhor para a comercialização dos produtos da agricultura familiar cultivados no município.

A obra faz parte de um convênio no valor de R$ 694.482,83 firmado com o Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e Companhia de Ações Regionais (CAR), em parceria com a Prefeitura de Itacaré, que prevê a conclusão dos boxes, cobertura, piso, canteiros, estacionamento e diversas outras melhorias que transformarão a feira numa referência regional. A Prefeitura de Itacaré, também em parceria com o Governo do Estado da Bahia, estará realizando as obras de pavimentação de todo o entorno da feira livre, deixando o local ainda melhor.

Além do acompanhamento das obras, Antônio de Anízio também conversou com os moradores do entorno da feira, onde falou do projeto de reestruturação e das mudanças que serão feitas no local para garantir um mercado municipal muito mais bonito e organizado. O prefeito Antônio destacou a importância da reestruturação e reforma da feira, que será um marco na história da cidade e vai garantir um espaço muito melhor para os feirantes. Além disso, ele explicou que a nova feira vai atrair muito mais consumidores, melhorando ainda mais a qualidade dos produtos e movimentando a economia da cidade.