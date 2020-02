Prefeito de Itacaré solicita novas barracas para os feirantes.

Além de receber uma nova feira completamente reformada, ampliada, coberta e muito mais bonita, os feirantes de Itacaré deverão ganhar também novas barracas padronizadas. O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, se reuniu esta semana com o deputado estadual Rosemberg Pinto(PT) onde solicitou a o apoio junto a Companhia de Ações Regionais (CAR), órgão vinculado à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, para conseguir a destinação de 100 barracas padronizadas para os feirantes cadastrados que atuam na feira do município.

O objetivo, segundo destacou o prefeito, é incentivar os agricultores e agricultoras familiares de Itacaré, gerando mais negócios, renda e uma melhor qualidade de vida. Sem contar que com as novas barracas, mais bonitas e padronizadas, os feirantes vão poder expor melhor seus produtos, mostrando roda a qualidade das frutas, verduras e hortaliças produzidos pela agricultura familiar, muito mais ricas e saudáveis.

O deputado estadual Rosemberg Pinto considerou justa a solicitação, principalmente pelo fato de Itacaré receber a reforma da feira, que vai ficar mais bonita e para isso os feirantes vão precisar de barracas novas e padronizadas para deixar o local ainda mais agradável e receptivo. De acordo com ele, a agricultura familiar de Itacaré vem somando grandes avanços com programas de diversificação e aumento da produção e já é uma referência para diversos municípios da Bahia.

O prefeito também comemorou as obras de reforma e revitalização do mercado municipal, a feira livre de Itacaré, que já foram iniciadas e a previsão é que os serviços sejam concluídos num prazo de seis meses. A obra faz parte de um convênio no valor de R$ 694.482,83 firmado com o Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e Companhia de Ações Regionais (CAR), em parceria com a Prefeitura de Itacaré, que prevê a conclusão dos boxes, cobertura, piso, canteiros, estacionamento e diversas outras melhorias que transformarão a feira numa referência regional.