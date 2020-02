Prefeito de Itacaré solicita ao Estado pavimentação do entorno da feira.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, participou nesta segunda-feira (3) de uma audiência com o secretário de Infraestrutura da Bahia, Marcus Cavalcanti, a pedido do deputado estadual Rosemberg Pinto (PT), onde solicitou a pavimentação do entorno da Feira Livre. A obra tem como objetivo agregar mais valor à reforma, cobertura e requalificação do mercado municipal, um sonho dos moradores de Itacaré.

Realizada pelo Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e Companhia de Ações Regionais (CAR), em parceria com a Prefeitura de Itacaré, as obras já foram iniciadas, com valor de R$ 694.482,83. E com a pavimentação do entorno, segundo o prefeito, vai ficar ainda melhor.

Parceiro de Itacaré e responsável por indicar importantes obras para o município, o deputado estadual Rosemberg Pinto destacou o empenho do prefeito Antônio de Anízio para buscar cada vez mais parcerias e apoios para melhorar cada vez mais a cidade. “Toda cidade deveria ter um prefeito com algumas características de Antônio de Anízio, um gestor responsável, que sabe dialogar conforme a situação, seja com fervor ou serenidade, mas calcado na razão das necessidades do povo itacareense e na paixão por Itacaré”, afirmou Rosemberg.

O prefeito Antônio de Anízio também solicitou ao secretário Marcus Cavalcanti a ampliação do Programa Luz para Todos para 35 famílias da comunidade rural Vale Negro. De acordo com ele, a parceria com o Governo da Bahia tem ajudado a Itacaré a somar importantes vitórias, realuzabdo obras, serviços e melhorando a qualidade de vida dos moradores do município.

“Celebro os avanços como as obras de reforma e ampliação do Hospital de Itacaré, novo acesso às praias urbanas e várias pavimentações, mas vim a Salvador buscar mais benefícios que é a acessibilidade à Feira Livre de Itacaré e o Luz Para Todos para famílias do Vale Negro, ações importantes tanto para o morador do centro e como da zona rural”, afirmou o prefeito.

Em resposta, secretário Marcus Cavalcanti se comprometeu a iniciar os estudos orçamentários junto a Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT (antigo Derba). “Já repassamos a demanda para a SIT, a fim de fazer um levantamento orçamentária e buscar os meios para atender mais um pleito de Antônio de Anízio”, declarou o titular da pasta de infraestrutura estadual.