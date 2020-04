Prefeito de Itacaré repudia fake news, e afirma que Itacaré continua zero casos de coronavírus.

As falsas notícias divulgadas e compartilhadas nas redes sociais, as chamadas fakes News, podem atrapalhar e confundir a população nesse momento difícil de combate ao coronavírus, além de se constituir como um crime eleitoral e também contra a honra do cidadão. Antônio de Anízio, faz alerta e defende o uso da internet e das redes sociais como um instrumento importante na divulgação de informações para proteger o cidadão, mas que algumas vezes é usado por irresponsáveis que utiliza a ferramenta para atacar a honra, o trabalho e a dignidade das pessoas.

De acordo o prefeito, nesse momento de isolamento social a internet tem sido de um dos maiores meios de comunicação para informar e alertar os cidadãos. Mas é preciso todos tenham a responsabilidade de verificar a veracidade dos fatos antes de divulgar ou compartilhar qualquer informação. Ele alerta que muitas pessoas podem estar usando esse momento para disseminar o ódio, atacar a honra ou até mesmo se beneficiar politicamente. “Mas o momento é de união de todos, independente de grupos políticos, partidos ou ideologias. Somente juntos vamos combater essa doença”, destacou o prefeito.

Vale ressaltar que o município de Itacaré permanece em estado de alerta e adotando todas as medidas necessárias para evitar o contágio e a proliferação do coronavírus. Em boletim divulgado neste domingo (19) pela Secretaria de Saúde de Itacaré o município permanece sem registrar nenhum caso confirmado de coronavírus.

CRIME – A Procuradoria Jurídica da Prefeitura de Itacaré alerta que, por força da Lei 13.834 de 04 de junho de 2019, que alterou o Código Eleitoral, constitui crime a conduta de espalhar ou compartilhar, por qualquer meio, ato ou fato que foi falsamente atribuído a alguém. Dessa maneira, qualquer um que compartilhe ou encaminhe notícias ou textos inverídicos, com finalidade eleitoral, pode sofrer a pena de prisão de 02 a 08 anos de cadeia, além de multa.

Além disso, aquele que manifestar ou elaborar qualquer material que atente contra a honra e dignidade de outrem, também se sujeita a prisão e pagamento de multa. Nesse caso, trata-se do crime de calúnia atribuir indevidamente conduta criminosa a qualquer pessoa, sujeitando-se o acusador a detenção de 6 meses a 2 anos, e multa.

A orientação da Procuradoria Jurídica é que para não correr risco de responder criminalmente por eventual desatenção, é necessário verificar cuidadosamente, antes de repassar, qualquer mensagem ou notícia recebida. Segundo orientações do Tribunal Superior Eleitoral, todos devem seguir os seguintes cuidados ao se deparar com fato noticioso: Verificar se a fonte é confiável; Ler o texto inteiro da matéria, não apenas o título; Confirmar a notícia em outros sites ou fontes; Verificar a data de publicação da reportagem; e Conferir a autoria do texto. “É papel de todo cidadão impedir a circulação de informações falsas, fique atento!”, concluiu a Procuradoria Jurídica.