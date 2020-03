Prefeito de Itacaré reduz salário dele e secretários em ação contra Covid-19.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio (PT), reduziu o próprio salário em 30%, vice-prefeito, secretários, controlador, procuradores em 20% e diretores em 10%. Com medida para ações para reduzir despesas durante o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

O decreto também estabelece medidas de redução de despesas de custeio de contratos de prestadores de serviço, aluguéis e outros. Durante o período que perdurar a situação de emergência em saúde pública, o Poder Público Municipal poderá pagar os contratos de prestadores de serviço e aluguéis, com uma redução de até 30% (trinta por cento). Ultrapassado o período de emergência em saúde pública, de acordo a recuperação econômica do Município, o Poder Público efetuará o pagamento dos valores residuais dos contratos de prestação de serviços e aluguéis afetados pela medida descrita no caput deste artigo.