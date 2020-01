Prefeito de Itacaré recebe título de Amigo da Policia Militar da Bahia.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, recebeu na tarde desta sexta-feira o Diploma do Título de Amigo da Polícia Militar, conferido pelo comandante geral da PM na Bahia, Coronel Anselmo Brandão, pelos relevantes serviços prestados à corporação e a sociedade baiana. A honraria é concedida às autoridades civis, militares e pessoas que prestaram relevantes serviços à Corporação, com parcerias que permitiram a melhoria dos serviços prestados à sociedade.

O Diploma do Título de Amigo da Polícia Militar foi entregue pelo comandante da 72ª CIPM, Major Hosanah Rocha, que destacou a parceria e o importante papel desenvolvido pelo prefeito Antônio de Anízio no apoio à segurança do município. De acordo com o comandante da 7ª CIPM, o prefeito de Itacaré tem sido um grande aliado, um grande parceiro para que a PM continue oferecendo mais segurança e tranquilidade para os itacarenses e turistas. A homenagem, segundo ele, é um justo reconhecimento a todo esse trabalho e a preocupação de Antônio de Anízio com os cidadãos e cidadãs que aqui moram ou visitam Itacaré.

Antônio de Anízio agradeceu à Polícia Militar pela honraria e reafirmou o grande trabalho realizado pela PM em Itacaré, em especial a atuação do comandante Major Hosanah Rocha, que tem sido presente e atuante no município, desenvolvendo estratégias, firmando parcerias e estando lado a lado, presente no dia a dia da cidade. E a Prefeitura de Itacaré, segundo o prefeito, não poderia ter outra atitude a não ser colaborar e ser parceira desse trabalho, que não somente garante a segurança dos itacareenses e turistas, como também reafirma a cidade como um destino completo por suas belezas naturais, cultura e encantos, mas com a tranquilidade, a segurança e paz.