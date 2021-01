Prefeito de Itacaré recebe homenagem pelo apoio à restauração da Igreja Matriz.

A Paróquia de São Miguel Arcanjo de Itacaré, através do projeto “A Fé Restaurada 2019”, concedeu ao prefeito Antônio de Anízio e à Prefeitura Municipal os certificados de Honra ao Mérito pelo relevante apoio às obras de restauração da igreja matriz, considerada como um patrimônio arquitetônico, histórico, artístico e cultural de Itacaré. A homenagem, segundo destacaram os organizadores do projeto “A Fé Restaurada”, é uma forma de retribuir não somente ao apoio, mas também à sensibilidade, compromisso e confiança de caminhar junto com a Paróquia e com a comunidade na realização do sonho da reforma da Igreja Matriz de São Miguel Arcanjo.

O prefeito Antônio de Anízio agradeceu pela homenagem e ressaltou a importância do espaço não somente como um templo religioso, mas também por sua história que se confunde com a própria origem da cidade. “E a Prefeitura continuará sendo parceira dessa iniciativa de restauração, colaborado no que for possível para manter esse patrimônio que é de toda a cidade”, complementou. O secretário de Desenvolvimento Urbano, Ademar Sá, informou que desde o início da campanha de reforma a Prefeitura está acompanhando as obras e garantiu que todo cuidado vem sendo tomado para assegurar as características desse patrimônio artístico e cultural de Itacaré.

Pertencente à Diocese de Ilhéus, a Igreja Matriz de São Miguel foi fundada em 1723 pelos Jesuítas. A igreja é umas das mais antigas da região. Em 2016 foi realizada a primeira etapa da campanha de restauro, com a recuperação dos altares. A campanha contou com a participação de turistas, da Prefeitura e da comunidade. A construção da igreja aconteceu há quase 300 anos e há 140 anos que não havia uma intervenção. A igreja conta muito da história de Itacaré, daí a importância da restauração de um patrimônio que é católico, religioso, artístico e cultural.

HISTÓRIA – Por volta do ano de 1720, o Jesuíta Luís da Grã ergueu uma capela sob a invocação de São Miguel, batizando a localidade com o nome de São Miguel da Barra do Rio de Contas. Ainda assim, o povoado só se tornaria um município em 1732, por obra e graça da Condessa do Resende – Dona Maria Athaíde e Castro. Com quase 300 anos a igreja de Itacaré, cujo padroeiro é São Miguel Arcanjo, dispõe de oratório rococó, com imagens de São Miguel, São Sebastião, Santo Antônio e Senhor dos Passos. Em alvenaria mista, a edificação tem capela-mor com sacristia, andar superior com coro, galeria e sala do consistório.