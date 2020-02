Prefeito de Itacaré pede ao Estado obras de pavimentação da Concha.

Buscar cada vez mais obras, serviços e parcerias que possam promover o desenvolvimento, o crescimento e o fortalecimento de Itacaré. Essa é a proposta do prefeito Antônio de Anízio, que desde a segunda-feira cumpre uma intensa agenda em Salvador para solicitar importantes obras para todo o município. E na tarde desta terça-feira o prefeito se reuniu com o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano, Nelson Pelegrino, para tratar das obras de pavimentação do bairro da Concha e também sobre o projeto conjunto de destinação dos resíduos sólidos.

Para o bairro da Concha o prefeito solicitou a pavimentação das ruas com piso sextavado, deixando o local ainda mais bonito. De acordo com o prefeito Antônio de Anízio, na Concha se concentra um grande número de pousadas e restaurantes, gerando empregos e renda para o município, daí a importância de pavimentar o local para atrair cada vez mais visitantes. A Prefeitura realizou recentemente a pavimentação de mais uma travessa no local, mas o objetivo é contar com o apoio do Governo do Estado da Bahia para melhorar o acesso, garantir a mobilidade e movimentar cada vez mais um dos locais mais procurados pelos Itacareenses e turistas.

Ainda com o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano, o prefeito de Itacaré e presidente do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável(CDS) Litoral Sul, Antônio de Anízio, discutiu sobre o apoio da Sedur na elaboração dos Planos Intermunicipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. De acordo com o prefeito, o apoio do Governo do Estado é de fundamental importância para que os municípios regionais possam resolver o problema dos resíduos sólidos

Ele explica que há muito tempo os municípios têm tentado uma política para o destino final dos resíduos sólidos. E o apoio do Estado na elaboração do plano se reveste de uma grande importância para atender as exigências do Ministério Público, que obriga os municípios a acabar com os lixões e fazer os aterros controlados. Mas o município sozinho não tem condições para montar o seu aterro sanitário. Daí a necessidade do apoio da Sedur com a proposta de regionalizar e ver qual a melhor formatação que atenda aos municípios e que consiga efetivar a implantação dessa política de resíduos sólidos.